IT之家 11 月 27 日消息，在 2026 广州车展上，梅赛德斯-奔驰 VLE MPV 迎来国内首秀。

新车基于奔驰全新开发的 MPV 原生架构打造，是该架构下首款量产车型，未来将由福建奔驰进行本土化生产。本次车展新车仅进行国内首秀，尚未公布上市时间及售价。

新车延续了海外版车型的造型，最大亮点是搭载全新城区及高速领航辅助驾驶系统，将在中国市场率先实现“车位到车位”的智能领航与辅助泊车。

外观方面，全新 VLE 基本延续海外版车型设计，并采用奔驰行业独有的双前脸设计，提供盾标和立标两种风格。其中，盾标版本搭配 AMG 夜色组件，立标版本则采用镀铬装饰。

新车前脸配备可发光格栅边框和新一代智能数字大灯，灯组融入双星徽设计，车尾采用倒 U 形光环尾灯。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 5310/2000/1922 毫米，轴距 3340 毫米，采用七座布局，三排座椅均为全尺寸座椅。新车还配备双侧电动侧滑门，支持脚踢感应开启，第二排车窗可完全降下。

座舱部分，全新 VLE 前排采用超级屏设计，由 10.25 英寸仪表屏、14 英寸中央显示屏和 14 英寸副驾驶显示屏组成，并配备增强现实平视显示系统。

IT之家注意到，其后排搭载 31.3 英寸 8K 全景巨幕，配备 800 万像素摄像头，支持分屏显示，可供左右两侧乘客分别使用。通过语音指令，用户可以控制巨幕展开，并开启影院模式。

娱乐配置方面，新车搭载 Burmester 3D 环绕立体声音响系统，配备 22 个扬声器，支持杜比全景声。后排娱乐系统引入端侧多模态 VLM 大模型，并整合腾讯云游戏等本土数字生态应用。此外，新车配备 Sky View 全景式天幕及 6 个电动遮阳帘，前后排还提供冷暖冰箱，支持-6℃ 至 56℃ 温度调节，并集成 UV-C 紫外线消毒功能。

智能化方面，全新 VLE 搭载奔驰自主研发、由 AI 赋能的 MB.OS 架构，并引入奔驰与 Momenta 联合开发的高阶辅助驾驶系统。新车搭载 Momenta R7 世界模型，支持覆盖高速、城区及泊车场景的「车位到车位」辅助驾驶，同时提供循迹倒车和记忆泊车功能。

底盘方面，新车标配 AIRMATIC 空气悬挂系统和 ±7° 后轮主动转向系统，后轮转向可将车辆转弯半径缩小至 5.45 米，以改善这款大型 MPV 在狭窄道路和停车场中的灵活性。

动力方面，全新 VLE 提供单电机和双电机四驱版本。其中，VLE 300 单电机车型最大功率为 200 千瓦；VLE 400 4MATIC 双电机车型前后电机最大功率分别为 200 千瓦和 105 千瓦，系统总功率为 305 千瓦。

新车采用 800V 电气架构，搭载 121 千瓦时三元锂电池组，CLTC 工况续航里程最高可达 810 公里，支持超过 300 千瓦直流快充，充电 10 分钟可补充约 300 公里续航。

安全方面，新车配备 PRE-SAFE 预防性安全系统，最多搭载 11 个安全气囊。奔驰官方介绍，新车上市前完成了 1.5 万次仿真碰撞、150 次实车碰撞，并在中国额外开展近 20 次实车碰撞测试，全球真实道路测试里程近 500 万公里，其中中国道路测试里程超过 100 万公里。

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