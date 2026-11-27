IT之家 11 月 27 日消息，在 2026 广州车展上，上汽大众 ID.ERA 8X 新增 Ultra 版车型，官方指导价为 26.98 万元，限时权益价 24.98 万元，购车可享价值 1 万元的首任车主整车终身质保礼。

新车定位中大型增程式 SUV，新增 340 公里 CLTC 纯电续航版本，售价与 Max 长续航版保持一致，主要区别在于续航和舒适性配置。

外观方面，ID.ERA 8X Ultra 版基本延续现款车型设计，前脸采用环宇光翼贯穿式灯带，搭配标志性的 L 形日间行车灯。

新车配备六核高能格矩阵大灯，由六组纵向光核单元组成，支持车辆解锁、闭锁时逐级点亮，并通过灯光效果反馈车辆状态。车尾采用贯穿式尾灯设计，标配带投影灯的感应式电动尾门。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 5020/1997/1750 毫米，轴距为 2970 毫米，采用五座布局。

配置方面，Ultra 版重点升级座舱舒适性，配备前排双零重力座椅、座椅智能温控、头枕音响及 10 点按摩功能，副驾驶座椅支持 12 向电动调节。IT之家注意到，其后排右侧座椅增加电动调节及记忆功能，并配备门板智控 Smart Surface 魔术屏、副驾折叠小桌板等配置。

此外，新车配备 21 英寸凌风轮毂和自适应矩阵大灯，并搭载闭式双腔空气悬架，悬架最大可调行程为 150 毫米，配合连续可变阻尼减振器。车辆采用前双叉臂、后五连杆独立悬架结构。

座舱还提供双 17.2 英寸华为蝶羽双联屏、75 英寸 HUAWEI XHUD 增强现实抬头显示系统，以及 12L 双开门智能冷暖冰箱等配置。

智能驾驶方面，ID.ERA 8X Ultra 版搭载 Momenta R7 世界模型，车顶配备 192 线激光雷达，全车共配备 26 颗传感器，支持高速 NOA、城市 NOA 及车位到车位全场景泊车辅助功能。

动力方面，新车采用基于 EA211 1.5T 发动机打造的增程系统，增程器最大功率 105kW，Ultra 版采用双电机四驱布局，电机综合功率为 370kW。新车 CLTC 纯电续航里程为 340 公里，综合续航里程为 1444 公里，并采用 800V 高压电气架构。

作为对比，此前推出的 ID.ERA 8X Max 长续航版同样采用双电机四驱系统，搭载 65.2kWh 宁德时代骁遥超级增混电池，CLTC 纯电续航里程为 451 公里，综合续航里程为 1602 公里，电机综合功率为 380kW。两款车型限时权益价均为 24.98 万元，分别侧重舒适配置和纯电续航能力。

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