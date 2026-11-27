IT之家 11 月 27 日消息，江铃福特 2027 款烈马大海道版正式上市，新车仅推出 1 款车型，售价为 49.88 万元。

作为烈马家族新增版本，大海道版针对外观涂装和越野装备进行专属升级，与荒地版形成不同的产品风格。

外观方面，大海道版采用专属赤岩红车身搭配白色车顶的撞色设计，车身侧面加入大尺寸 BRONCO 字母拉花，并配备银黑双色防脱越野轮毂和全地形轮胎。

新车由福特中国设计中心打造，红白配色灵感来自 1969 年福特烈马参加巴哈赛事时的经典涂装，以及中国新疆大海道的戈壁地貌。新车还提供火山黑车身配色，白色车顶和专属车身拉花得以保留。

两款车型均保留烈马家族标志性的圆形复古大灯、贯穿式 BRONCO 字母格栅、方盒子车身、可拆卸车顶、外挂式后备胎及宽大黑色轮眉。其中，大海道版采用三段式可拆卸车顶和侧开式尾门，延续经典硬派越野车型的设计。

内饰方面，大海道版采用专属雅丹赤岩主题设计，以黑色和浅沙砾色为主色调，搭配红色缝线及红色装饰元素，座椅采用竖条绗缝设计。中控台保留大量实体按键和顶部控制开关，方便越野驾驶时操作，同时延续可拆卸门板及便于清洁的座舱设计。

越野配置方面，新车采用非承载式车身结构，搭载 EMOD 智能全时四驱系统，配备 DANA 前后轴电控机械差速锁，支持 3.06 倍扭矩放大，并采用 4.7 主减速比。新车还配备 H.O.S.S. 3.0 赛级悬架系统、FOX 2.5 英寸内路旁通氮气减振器、原厂 35 英寸轮胎及可断开式防倾杆。

此外，新车标配 540° 越野透明底盘和 G.O.A.T.全地形智能管理系统，提供 7 种驾驶模式，最大涉水深度为 850 毫米。IT之家注意到，新车还具备可拆卸车顶等设计，可适应不同户外越野场景。

动力方面，新车搭载 2.3T 涡轮增压四缸发动机，最大功率 202kW（275 马力），峰值扭矩 429N·m，匹配 10 挡手自一体变速箱。

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