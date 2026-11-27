IT之家 11 月 27 日消息，新一代林肯航海家在 2026 广州车展正式上市，共推出 5 款车型，官方售价区间为 31.59 万至 41.59 万元，限时权益价 24.99 万元起。新车已开启预订，预计 2027 年初交付。

外观方面，新车采用全新加宽前格栅，内部使用竖条阵列镀铬装饰，外侧增加黑色边框。格栅上沿设置横向灯带，并向两侧延伸与日间行车灯相连，中间嵌入林肯星辉标。车身侧面提供 19 至 22 英寸多种规格的全新轮毂。

车尾部分取消现款车型的排气装饰，改用与前脸格栅造型相呼应的黑色横向饰条。尾灯调整为上下两条红色灯带，LINCOLN 字母标识嵌入灯带中央。

内饰整体布局基本保持不变。常规版本新增“余辉”内饰主题，黑标版本则增加两套专属内饰方案，采用不同的真皮与木饰搭配。

配置方面，新车全系标配 48 英寸全景联屏，购车用户还可获赠 4 年互联服务订阅，以及 4 年 BlueCruise 1.5 智驾功能使用权。Renew 舒享选装包的适用车型范围也有所扩大，包含林肯舒享体验和 24 向电动调节前排按摩座椅。

动力方面，新款航海家继续提供燃油版和混动版。其中，燃油版搭载 2.0T 四缸涡轮增压发动机，最大功率 186kW，峰值扭矩 379N·m；混动版系统最大功率为 213kW。

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