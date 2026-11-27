IT之家 11 月 27 日消息，Steam 平台像素风塔防游戏《I Missed the Apocalypse》宣布将于 2027 年 1 月 12 日结束免费游玩，转为付费游戏。玩家可以在游戏转为付费前限时免费领取，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/4901850/I_Missed_the_Apocalypse/）。

《I Missed the Apocalypse》于 2026 年 8 月登陆 Steam，目前获得玩家“多半好评”。游戏融合了基地建设、自动化生产和塔防玩法，玩家需要在白天收集木材、石头和金属等资源，建造及升级各类设施，研究并解锁新的建筑，同时制造机器人，协助完成资源采集、基地建设和战斗任务。

随着夜幕降临，外星敌人将发动一轮比一轮猛烈的攻势。玩家需要依靠防御塔、围墙以及机器人军团抵御敌人的进攻，并不断强化基地防御能力，确保据点能够坚持下去。

游戏的最终目标是向位于新罗马（Neo Roma）西部的紫色外星堡垒发起反击，查明人类走向灭亡的原因，并摧毁敌方据点。

游戏图赏：

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