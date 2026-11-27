IT之家 11 月 27 日消息，中国铁路今日宣布，近期，徐兰高速铁路郑州至徐州段（以下简称徐兰高铁郑徐段）安全标准示范线建设工程动态检测拉通试验圆满成功，高速综合检测列车最高试验时速达 385 公里，各项设备指标表现良好。

徐兰高铁郑徐段目前常态化按时速 300 公里运行，此次徐兰高铁郑徐段建成安全标准示范线后，郑州至徐州间复兴号动车组列车可常态化按时速 350 公里高标运行，将进一步释放高铁路网整体效能。

徐兰高铁郑徐段是国家“八纵八横”高铁网陆桥通道的组成部分，西起郑州东站，东至徐州东站，线路全长 357 公里，横贯河南、安徽、江苏三省，衔接京沪、京广、京港高铁等多条线路，是中原地区通往长三角地区的快速客运通道，干线地位十分重要。

为全面检验工程质量，11 月份以来，国铁集团组织开展了动态检测工作，完成了动车组列车逐级提速测试和拉通试验，采用高速综合检测列车对徐兰高铁郑徐段轨道、桥梁、通信、信号、接触网等基础设施进行了全面检测，对高速铁路各系统和整体性能按照时速 350 公里高标运行的要求，进行了科学验证。试验结果表明，各项指标均符合相关规定。

IT之家获悉，国铁集团在实施徐兰高铁郑徐段安全标准示范线建设的同时，完善车站服务设备设施，结合全国铁路 2027 年一季度列车运行图编制，优化调整徐兰高铁列车开行方案，届时部分城市间旅行时间将进一步压缩。