IT之家 11 月 27 日消息，奇瑞旗下捷途汽车今日宣布，捷途环游者 EV 全球上市 48 小时突破 20,000 台。

官方此前还曾宣布，捷途环游者 EV 上市 20 小时大定破 10,000 台。

据IT之家此前报道，新车长宽高分别为 4475/1880/1700 毫米，轴距 2735 毫米，共推出 5 款车型，售价区间为 8.99 万元至 12.59 万元。

车型 售价（万元） 550km 后驱畅行版 8.99 550km 后驱智行版 9.79 550km 后驱智臻版 10.79 550km 后驱智臻版 + 10.99 510kmXWD 四驱智臻版 12.59

动力方面，两驱版车型电机最大功率 200 千瓦，最大扭矩 285 牛 · 米，百公里加速时间为 7.5 秒；四驱版车型综合功率 275 千瓦，最大扭矩 427 牛 · 米，百公里加速时间 5.5 秒，并支持 XWD 智能四驱与 7+X 越野模式。

底盘结构上，新车采用前麦弗逊式独立悬架与后五连杆式独立悬架的组合。电池方面，全系车型均搭载 65 千瓦时磷酸铁锂“犀牛电池”，根据车型不同提供 550 公里和 510 公里两种 CLTC 纯电续航版本。

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