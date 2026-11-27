IT之家 11 月 27 日消息，大众汽车乘用车品牌中国 CEO 齐泽凯今日发文称，预计 11 月向用户交付 3.2 万辆新能源汽车，接近去年同期的 5 倍。据其介绍，尽管整体新能源市场仍在承压，这一交付表现让品牌对接下来的增长更有信心。

上述数据发布于 2026 广州车展开幕当天。在本届车展上，大众汽车展出 14 款新能源车型，涵盖纯电、插电式混合动力与增程式动力，官方称这是品牌历届车展中规模最大的电动化产品阵容。

今年以来，大众汽车已在中国市场推出 12 款新能源车型，依托上汽大众、一汽 - 大众和大众安徽三家合资企业，纯电、插混、增程三条动力路线同步铺开。

齐泽凯在微博中表示，大众汽车今年带来 14 款新的新能源车型，希望以更强大、更多元的产品阵容，支撑品牌在 2027 年达成中国新能源汽车销量前十的目标。

IT之家注意到，按照官方此前公布的计划，到 2027 年，新能源车型将占大众汽车品牌在华产品阵容的一半以上，并跻身中国新能源汽车品牌销量前十；到 2030 年，新能源车型将占品牌在华销量的 75% 以上。

作为参照，大众汽车品牌 10 月在华交付新能源汽车超过 2.8 万辆，同比增长 346.9%，约为去年同期的 4.5 倍。

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