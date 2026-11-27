IT之家 11 月 27 日消息，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌在 2026 广州车展上接受每日经济新闻采访时透露，吉利汽车已经在规划和开发相关换电车型。

今年是我们运营换电站的第 8 年，基本做好了对外开放的准备。

面对换电业务开放合作话题，李斌直言，蔚来现在的换电业务是有限“开放”。“对蔚来来说，建设换电网络并不是加入的企业越多越好，因为我们还是要为用户提供相比其他换电网络更好的体验。”李斌解释称。

吉利控股集团董事长李书福曾表示，吉利完全认同换电模式，新能源车电池是会衰减损坏的，但一台车的使用周期不止七八九年，这个矛盾必须找到解决方案，“直接换一块全新电池包，太贵；拆解翻新修复电池，成本同样很高。所以换电，就是解决这个问题。”

据IT之家此前报道，9 月 28 日，蔚来与吉利控股集团达成充换电领域全面战略合作。双方达成技术、运营、资本全方面合作共识，将联合投资双方充换电业务主体公司，共享充换电技术与标准，共建充换电服务网络。