IT之家 11 月 28 日消息，香港八达通卡有限公司 11 月 27 日发布公告称，当天早上侦测到系统遭受网络攻击，并立即采取措施控制事件。此次事件涉及约 7500 名客户及 2.2 万名商户的资料。

根据八达通官方公告，受影响的约 7500 名客户个人资料包括姓名及相片，部分资料还可能涉及自动增值服务信息，包括银行编号及自动增值金额，但不涉及信用卡或银行账户资料。此外，约 2.2 万名商户的一般资料也受到影响，包括公司联系人姓名、职位、电邮地址及电话号码。

八达通表示，公司主要服务目前运作如常，客户仍可正常使用八达通卡、手机八达通及八达通钱包。截至公告发布时，公司尚未发现有客户因此蒙受财务损失，卡内及钱包内的余额仍受到保障。不过，受已采取的预防措施影响，少数功能可能暂时无法使用。

八达通称，目前正在全面调查事件，并已通知相关部门，将根据调查进展适时更新评估结果。受影响客户将通过电邮或短信收到直接通知。

八达通已设立专门查询热线，为受影响客户提供协助。其中，个人客户可拨打 2266 2222，选择语言后按数字 6 查询此次信息安全事件；商业客户可拨打 2266 2388。

IT之家提醒，八达通已就此次事件向警方报案，并通报香港个人资料私隐专员公署及运输及物流局。八达通客户应留意账户是否出现异常活动，警惕可疑来电、短信、电邮及链接，不要向任何自称八达通工作人员的人士透露个人资料、账户信息或验证码。