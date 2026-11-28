IT之家 11 月 28 日消息，YouTube 频道 MxBenchmarkPC 在最新一期视频中，对比显示经过玩家 MOD 启用的英伟达 DLSS 5 神经渲染技术，可大幅改善《荒野大镖客 2》的光照效果，画面几乎具备电影质感，但同时带来明显的性能损耗。

该频道主播在英伟达 GeForce RTX 5080 显卡上，使用《荒野大镖客 2》（Red Dead Redemption 2）游戏，对比未开启神经渲染、单次渲染和双次渲染三种情况。IT之家附上相关视频如下：

本次测试在 4K 分辨率、DLSS 4.5 性能模式（DLSS 5 是通过 MOD 启用神经渲染，这里的 DLSS 4.5 游戏底层的超分设置，比如先用较低的内部分辨率渲染，再放大到 4K）下进行，《荒野大镖客 2》目前没有官方 DLSS 5 支持，这些效果都来自玩家 MOD。其测试结果如下：

设置 帧率变化 画面表现 未开启神经渲染 基准 原版游戏的光照、阴影和反射。 单次神经渲染 下降约 31% 光照、阴影、反射明显改善。画面雾霾消失, 接触阴影更深, 整体接近电影质感, 同时保留原版观感。 双次神经渲染 下降约 41% 帧率常跌破 60 帧。画面整体偏暗, 阴影细节被压缩, 像叠了一层厚重的暗角。人物看起来不自然, 与原版形象差别较大。

画质方面，单次神经渲染对光照、阴影和反射的提升十分明显，能够消除画面雾霾，加深接触阴影，同时保留原版游戏的整体观感。相比之下，双次渲染不仅让帧率常常跌破 60 帧，画面效果也不理想，整体明显偏暗，阴影细节被压缩，好似叠加了厚重的暗角效果。角色模型同样如此，单次渲染的效果明显优于双次渲染，后者会让人物显得不自然，与原有形象差别较大。