IT之家 11 月 28 日消息，微信鸿蒙版 App 在华为应用市场（App Gallery）发布了 8.0.24.37 (8394789) 版本邀测升级（需收到短信通知后点击链接跳转安装），测试时间为 2026/11/27-2026/12/27。

IT之家注意到，和往常一样，本次更新的说明依旧为“修复了一些已知问题”。据博主 @伤心萨摩耶、MeoW 整理，8.0.24 版本的微信新增了如下特性：

1.设置＞朋友权限变更为通讯录权限；

2.我＞收藏＞笔记点击右上角三点新增小图模式、大图模式切换；

3.视频号＞发起直播＞更多＞互动与变现新增奖品；

4.视频号评论区左上角新增「问小微」入口（逐步开放）；

5.发现＞直播预览界面支持长按直播预览卡片快捷转发给朋友或分享到朋友圈；

6.发现＞听一听＞搜索底部新增「按住问小微」，可按住提问、搜歌或搜音乐人（逐步开放）；

7.发现＞听一听＞个人歌单＞🎧新增「朋友电台」，小微分支时光电台入口仅保留个人歌单页面入口；

8.聊天界面部分 UI 优化，时间颜色优化为深灰色，设置聊天背景的群聊中成员昵称颜色优化为白色并叠加阴影，视觉更直观；

9.聊天中文件下载后查看时点击右上角三点新增「问小微」（需灰度到小微主体）；

10.小黄脸表情支持长按预览；

11.公众号和服务号主页新增性别（个人号）、获赞数和获喜欢数（仅公众号），内容分类新增「全部、贴图、文章、视频」分类，作者精选变更为置顶；

12.服务号＞个人中心新增「我关注的贴图号」；

13.公众号 / 服务号＞个人中心＞设置新增「不看 ta 的♡」、「不让 ta 看我的♡」；

14.通过捐赠步数或在腾讯公益中参与捐赠、答题获得小红花后支持点击小红花设置做好事状态；

15.发现＞听一听点击歌曲分享新增设置听歌状态；

16.电话类消息支持长按引用或删除；

17.分享到聊天的视频 / 文章中插入的视频 / 公众号信息流关注的视频等场景下的视频号内容点击播放后，长按支持左右滑动选择 1.5 倍 / 2 倍 / 3 倍速并支持下滑锁定倍速，点击分享新增自动上滑；

18.聊天输入框语音输入与文字输入切换动效优化（疑似逐步开放），「按住说话」跟随系统字重显示；

19.单条文章、贴图或第三方软件的卡片式链接分享至聊天时，转发弹窗支持显示卡片式链接，可点击卡片预览链接内容；

20.视频号作品被点赞或视频号被关注，可通过视频号消息快捷感谢；

21.语音输入、表情和聊天工具 + 号适配无障碍标签；

22.搜索页面的「按住说出你的问题」变更为「按住问小微」，可按住说话、找人或发消息（逐步开放）；

23.停更时间大于一个月或未发布过内容的公众号和贴图号主页新增「期待更新」催更按钮；

24.多人通话支持 Call ServiceKit；

25.删除好友弹窗优化，新增支持选择是否保留聊天记录；

26.发现＞视频号播放页面长按支持左右滑动选择 1.5 倍 / 2 倍 / 3 倍速并支持下滑锁定倍速，点击分享新增自动上滑（逐步开放）；

27.聊天中的地址长按新增「打开」，支持将地址发送至车机导航（需车机绑定微信账号）；

28.文章、贴图评论区支持查看动画表情评论，发表评论时支持输入动画表情和搜索表情（热更新）；

29.聊天中的图片长按新增「用设备打开」，支持在其他已连接的设备展示该图片（需满足部分条件，条件暂时未知）；

30.朋友圈中的图片点开长按新增「问小微」（逐步开放）；

31.分享到聊天或者朋友圈的小微对话记录，点击阅读时底部新增「问小微」入口，可与小微继续讨论对话内容（逐步开放）；

32.消息列表＞公众号＞常看新增「AI 摘要」，可快捷总结常看公众号最近发的文章（逐步开放）；