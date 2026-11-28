IT之家 11 月 28 日消息，《GTA 6》迎来热闹非凡的发售首周，女主角露西娅的扮演者曼尼 ·L· 佩雷斯发文对粉丝的支持表示感谢。

佩雷斯还透露了自己与 R 星开始合作的大致时间：自己饰演露西娅已有近十年。由此推断，她很可能早在游戏开发初期就确定出演这一角色。

当地时间 27 日，据外媒 VGC 报道，佩雷斯在一则 Instagram 快拍中写道：“过去几天的生活就像一场旋风，我想借此机会向大家说声谢谢。感谢新关注我的每一位粉丝，感谢大家发来的暖心留言，也感谢大家对游戏和我饰演的角色给予的好评。为了赋予露西娅生命，我付出了近十年的心血。她早已成为我生命中非常重要的一部分，能够让她也成为你们生命中的一小部分，我无比感激。”

▲ 曼尼 ·L· 佩雷斯的 IG 主页

早在 2023 年《GTA 6》首支预告片发布后不久，粉丝就推断出佩雷斯参演了游戏。由于所有演员在整个开发期间均受到保密协议的约束，直到游戏发售当天，佩雷斯才能亲自确认自己就是露西娅的扮演者。

不过，随着佩雷斯获得 TGA 最佳表演奖提名，她饰演露西娅的消息其实在游戏发售前便得到了官方确认。

据IT之家了解，《GTA 6》发售当天（11 月 19 日），佩雷斯与杰森的扮演者迪伦 · 鲁克发表联合声明，终于公开确认两人的参演身份。

两人在声明中写道：“能够参与创作这部向全世界展现人类创造力、智慧与坚定意志的作品，我们深感荣幸。我们收获了很多，也还有很多东西要学。继续为自己热爱的事物奋斗，始终保持谦逊。各位，雷奥奈达见。”