IT之家 11 月 18 日消息，《GTA 6》终于来了，就连一向低调、鲜少公开发言的 R 星联合创始人兼总裁山姆 · 豪瑟，也罕见发表了一份声明，欢迎玩家来到雷奥奈达州，并对玩家表示“无比感激”。

豪瑟向外媒 GamesRadar+ 发表的声明提到：“我们从创立之初就相信，游戏可以像其他叙事艺术一样获得认可，成为现代文化不可或缺的一部分，让其中的故事和世界长久留在人们心中。”

“本周，GTA 系列重返雷奥奈达州，回到现代的罪恶城。虽然时过境迁，许多事情都变了，但有一点始终如一：我们希望创造超越玩家期待的游戏体验，展现游戏这种媒介究竟能做到什么，以及我们为什么认为游戏如此特别。”

据IT之家了解，GTA 系列历代正传作品的执行制作人名单上都有豪瑟的名字。

报道指出，作为 R 星创作团队的核心人物，长期主导游戏的创作方向的豪瑟深知，R 星庞大的开放世界对玩家意味着什么，也清楚重返罪恶城会吸引全球多少目光，因此丝毫不敢轻视此次挑战。

豪瑟在声明中写道：“无论你是一路玩着 GTA 系列走到今天，还是第一次接触 GTA，你都将进入一个充满无限可能的世界。故事最终会带给你怎样的感受，又会迎来什么样的结局，都取决于你自己的选择。我们希望游戏既有熟悉的感觉，又能带来全新的体验。最重要的是，希望你玩得开心。我们期待，在未来的许多年中，继续与你们分享更多这样的体验。”