IT之家 11 月 19 日消息，随着《GTA 6》正式开启全球发售，不少玩家和业内人士又提出了一个老问题：R 星为何至今不肯在游戏中使用真实的汽车品牌和车型？

《GTA 5》发售前三天就赚了 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 66.81 亿元人民币），《GTA 6》的预购金额更是超过 15 亿美元（现汇率约合 100.21 亿元人民币），按理来说，成本似乎不是问题。不过，坚持使用虚构品牌并不只是为了节省成本。

R 星联合创始人杰米 · 金在接受 Killaz 采访时解释，获得汽车品牌授权不仅费用高昂，双方还需要投入大量时间和精力。

另一个原因是 R 星希望保留创作自由。杰米 · 金透露，公司希望尽可能使用原创内容，不愿在游戏开发中受制于其他企业。

GTA 系列向来以讽刺美国社会著称，引入真实汽车品牌可能破坏游戏原有的风格。此外，愿意让旗下车型出现在《GTA 6》中的车企恐怕也寥寥无几。

汽车厂商一向十分重视品牌形象，每年不惜投入数亿美元甚至数十亿美元，通过精心设计的营销活动宣传旗下车型。例如，如果本田授权 GTA 系列使用旗下车型，玩家就能驾驶 CR-V 和奥德赛持枪抢劫、撞倒无辜路人，显然不是本田希望自己的品牌呈现出的形象。

而在游戏中，不少载具本来就与现实车型十分相似。例如，游戏中的“艳妇 D10”“泰皮斯达”和“艾梅鲁斯”，分别借鉴了雪佛兰科尔维特、兰博基尼 Huracán 和迈凯伦塞纳的设计。