IT之家 11 月 19 日消息，千呼万唤始出来，《GTA 6》终于发售。按照游戏市场研究机构 Newzoo 的预测，R 星通过《GTA 6》首周获得的收入，有望超过《星球大战》《指环王》和《哈利 · 波特》系列各自最卖座电影的票房总和。

Gearbox 负责人兰迪 · 皮奇福德在 X 平台发文称：“Newzoo 预测，《GTA 6》首周收入将超过《哈利 · 波特》《指环王》和《星球大战》系列票房最高的三部电影首轮上映票房的总和。”

皮奇福德引用的应该是 Newzoo 今年 7 月发布的预测。当时，《GTA 6》刚刚开启预购，Newzoo 预计游戏发售首周的累计销售额可达 33 亿至 52 亿美元（IT之家注：现汇率约合 220.47 亿至 347.4 亿元人民币）。

R 星还没有公布官方销量，《GTA 6》的开局表现相当亮眼。索尼和微软此前分别确认，《GTA 6》创下了各自数字商店的游戏预购量纪录。市场研究机构 Sensor Tower 估计，截至昨天，游戏累计售出 1707 万份，收入达到 16.5 亿美元（现汇率约合 110.23 亿元人民币）。

根据 Box Office Mojo 的数据，《星球大战》《指环王》和《哈利 · 波特》系列票房最高的电影分别为《星球大战 7：原力觉醒》《指环王 3：王者无敌》和《哈利 · 波特与死亡圣器（下）》，全球累计票房分别约为 20.7 亿美元（现汇率约合 138.29 亿元人民币）、11.2 亿美元（现汇率约合 74.82 亿元人民币）和 13.4 亿美元（现汇率约合 89.52 亿元人民币），三部电影合计约 45.3 亿美元（现汇率约合 302.64 亿元人民币）。

按照 Sensor Tower 的最新估算，《GTA 6》的收入距离 45.3 亿美元还有不小的差距。但游戏才刚刚发售，Newzoo 预测的则是整个首发周的成绩。如果最终达到预测区间的较高水平，《GTA 6》发售短短几天的收入，甚至可能比三部电影的票房总和多出 5 亿美元（现汇率约合 33.4 亿元人民币）以上，着实惊人。