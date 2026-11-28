IT之家 11 月 28 日消息，科技媒体 phoronix 报道称，AMD 工程师于 11 月 26 日向 DRM-Next 提交了新一轮内核图形与计算驱动变更，推动 Linux 7.5 内核合并支持 GFX13（即 RDNA 5）图形架构。

报道称 AMD 已于本月初发布一系列补丁，为开源 AMDGPU 驱动程序添加 GFX13 实验性支持。而在最新提交的变更中，AMD 团队已开始为 Linux 7.5 合并窗口做准备，进一步推动 RDNA 5 发布落地。

此前已有消息提及两个特定目标，即 GFX 13.0.1 和 GFX 13.0.4，表明 AMD 正在准备至少两种图形 IP 配置。不过，这些版本号并未对应具体的 GPU 型号，相关产品仍不明确。报道指出，RDNA 5 预计较 RDNA 4 有显著提升，因此需要大量补丁才能完成适配。

除图形控制器外，此次拉取请求还提到了 Display Core Next 6（DCN6）显示引擎，该引擎将为 RDNA 5 所独有。此外，Mesa 中的 RadeonSI OpenGL 与 RADV Vulkan 驱动程序也在同步推进配套工作，以确保 Linux 用户在新显卡发布首日即可使用开源驱动。IT之家附上相关补丁细节如下：

按照计划，Linux 7.5 内核预计将在明年第一季度发布稳定版，后续内核版本将继续完善开源 AMD 显卡驱动。传闻 RDNA5 显卡最早将于 2027 年晚些时候上市。