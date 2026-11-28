IT之家 11 月 28 日消息，在 2026 广州车展上，一汽丰田 2027 款普拉多正式上市，共推出 5 款车型，官方指导价 44.98 万至 55.98 万元，限时焕新价 40.98 万元起，活动持续至 2026 年 12 月 31 日。

具体来看，穿越 BX 版限时焕新价为 40.98 万元，全能 TX 版为 44.98 万元，WALD 沃德版为 45.98 万元，悍野 WX 版为 51.98 万元，旗舰 VX 版为 55.98 万元。IT之家注意到，本次升级主要涉及内饰质感、外观设计、越野配置及拖挂拓展能力。

外观方面，全能 TX 版重新采用经典圆形大灯设计，延续 LC40、LC70 等陆巡家族车型的经典设计元素。内饰方面，新车对门板、中控台等高频触碰区域进行软包升级，同时新增橙色和林地绿两种内饰配色，并采用更细腻的皮纹材质、仿麂皮及烟熏镀铬饰件。

越野配置方面，全能 TX 版原厂搭载后桥差速锁。在交叉轴、泥泞路面及湿滑陡坡等复杂路况下，驾驶员可通过锁止后桥提升车辆脱困能力。该配置由原厂装配，并享受整车质保。

此外，2027 款普拉多还推出官方拖车版本，可用于拖挂房车、摩托车及皮艇等户外装备，覆盖露营、山地骑行和水上运动等使用场景。

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