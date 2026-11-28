IT之家 11 月 28 日消息，据外媒 Gamesradar 今天（28 日）上午报道，前《赛博朋克 2077》任务负责人、现任《赛博朋克 2》副游戏总监帕维尔 · 萨斯科透露，Atlus 的《女神异闻录 5》和 CD Projekt Red 的《赛博朋克 2077》这两款可以说代表了各自公司最高水准的 RPG 作品，其实有着一段意想不到的渊源。

萨斯科最近在 X 平台回应了一名玩家的分析，谈到了《女神异闻录 5》如何影响《赛博朋克 2077》的叙事设计。该玩家讨论的是游戏如何利用手机短信推动剧情，并举出了支线角色 El César 的例子：在一场拳赛风波中，玩家可以选择不收下 El César 的钱。事后，El César 会通过短信告诉玩家，家里添了一个孩子，并写道：“谢谢你那次放我一马。你一个雇佣兵，心肠倒挺好。”

萨斯科解释说，这种手机互动设计借鉴了《女神异闻录 5》中的一些机制，并坦言：“我真的很喜欢这款游戏。”

据IT之家了解，《女神异闻录 5》早在《赛博朋克 2077》2020 年发售前几年就已推出，2020 年又推出了《女神异闻录 5 皇家版》。游戏中，玩家经常通过短信和群聊与朋友保持联系。这套设计不仅服务于主线剧情，也融入了协助关系系统。通过与不同角色发展关系，玩家可以解锁能够强化人格面具和队伍成员能力的角色剧情。

萨斯科认为，短信交流是一种成本较低、又能拓展叙事空间的有效方式。“这是一种很直观的方式，既能丰富我们的叙事手段，又不需要投入太高的开发成本。所有对话写完并送去录制配音后，我们还会补充大量文本，包括碎片、电子邮件和短信，以此延续已有剧情、展现事件带来的后果，或顺势交代后续发展。只要这种做法贯穿整款游戏，就能让叙事更加丰富。我尤其喜欢游戏中与恋爱对象之间的短信往来，其中一些交流确实能够推动角色成长。”