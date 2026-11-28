IT之家 11 月 28 日消息，华为本周新推出了一款华为随行 WiFi 6 Pro 轻享年包版，定价为 1999 元。

正如其名，华为随行 WiFi 6 Pro 轻享年包版自带一年 5G 轻享套餐流量。

华为随行 WiFi 6 Pro 轻享年包版搭载 5A 高速网络技术，支持三载波聚合、双载波同时轮发及超级上行技术；搭载 9 根蜂窝全向天线，实现 360° 立体环绕覆盖。

华为随行 WiFi 6 Pro 采用机卡一体设计，内置官方流量卡，无需额外插卡即可使用。用户可通过华为智慧生活 App 实现流量查询、套餐选购、SIM 卡管理、设备管理等操作。

无线速率方面，华为随行 WiFi 6 Pro 采用 Wi-Fi 6+ 技术，实现双频 3570 Mbps 网络（2.4 GHz 频段 688 Mbps，5 GHz 频段 2882 Mbps）。

其正面配备一块 1.75 英寸高清 AMOLED 触控屏，可随时随地查看流量使用、信号强度、已连设备数、电量等实时信息。

此外，华为随行 WiFi 6 Pro 在 12 mm 超薄机身内容纳了 7000 mAh 大容量电池，可实现 12 小时超长续航。

华为随行 WiFi 6 Pro 搭载 AI 网络加速引擎，可智能识别应用场景并自动优化网络连接，游戏时延降低约 37%，已适配 140+ 热门游戏、13+ 直播软件及 7+ 热门会议应用。

出境方面，华为随行 WiFi 6 Pro 支持天际通国际流量，出行前可在 App 内轻松设置开通，境外落地即可无感切换网络。

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