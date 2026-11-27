IT之家 11 月 27 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发文爆料，某厂 O1 Pro（预计指华为星芒 OSTA O1 Pro）开售 3 天，首销激活销量约 4700 台（统计周期为 W47 | 11 月 16 日-11 月 22 日）。

参考IT之家此前报道，华为全新子品牌星芒于 11 月 20 日发布首款机型 OSTA O1 Pro，12GB+256GB 版本首发价 5499 元，顶配 16GB+1TB 首发 8799 元。这一定价与外界此前对子品牌“主打性价比”的预期形成落差。对此，星芒品牌总经理刘赫在微博评论区密集回应了网友质疑。

针对华为星芒 O1 Pro 定价 5499 元起引发的争议，华为星芒品牌总经理刘赫的回应是：“我宁愿先把产品做好一点…… 便宜未必是创新的方向。O1 Pro 是尝试新技术，在 AI 带来新体验。”他将“星芒要便宜还是星芒要创新”概括为一道选择题，并强调“我们选择创新优先”。

▲ IT之家开箱：华为全新子品牌星芒 OSTA O1 Pro 手机实拍

延伸阅读 公开资料显示，OSTA O1 Pro 搭载麒麟 9030S 芯片，采用 6.39 英寸 16:9.5 OLED 阔直屏，后置由 2 亿像素超聚光主摄、5000 万像素潜望长焦与第二代红枫原色摄像头组成，内置 7000 毫安时电池，支持 66W 有线快充与 50W 无线快充，出厂预装 HarmonyOS 7 AI 先锋版。 星芒是华为双品牌布局的重要组成部分，与华为主品牌共享技术底座与品质标准，品牌主张为“Come as you are，自有光芒”，定位面向乐于尝试新技术的消费群体，围绕新形态、新技术、新 AI 交互开展产品研发。 争议的另一焦点在于 O1 Pro 与华为 Pura X View 的关系。两者同为麒麟 9030S 平台、6.39 英寸 1.5K 阔直屏，O1 Pro 砍掉了超广角镜头，起售价仅比 Pura X View 低 500 元。不过 O1 Pro 的 16GB 运行内存是 Pura X View 全系 12GB 所不具备的选项，刘赫视其为“明显的性能提升”。此外，OSTA 的 AI 屏、小星芒等交互设计为星芒独占，刘赫明确表示后续不会开放给 Mate 或 Pura 系列。 OSTA O1 Pro 是在 2026 年 11 月 20 日 14:30 的鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会上正式发布的，11 月 17 日 10:08 开启预约，11 月 20 日 18:08 正式开售。首销渠道包括华为商城、华为京东自营官方旗舰店、天猫华为官方旗舰店、抖音华为官方旗舰店等线上平台，以及线下华为旗舰店、华为智能生活馆、华为臻选店。该机共提供 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB 四个版本。

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