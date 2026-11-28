IT之家 11 月 28 日消息，《GTA 6》无疑是有史以来规模最大的游戏作品之一。随着主机玩家畅玩系列最新作，PC 玩家也迫切希望能够体验这款游戏，玩家社群因此掀起了制作 PC 移植版的热潮。与此同时，网络犯罪分子也盯上了这股需求，开始借机设下“下载陷阱”，向用户传播 ClickFix 等一系列恶意程序。

当地时间 27 日，据外媒 Neowin 报道，Bitdefender 研究人员近日在 GitHub 上发现了两个声称提供《GTA 6》Windows 版下载的代码仓库。其中一个宣称提供无需启动器的完整破解版，另一个则自称是社区制作的移植项目，声称能够通过转译层让主机版游戏在 PC 上运行。

这些项目还宣称，游戏支持高帧率、Mod、画质增强和免 Rockstar 账号登录的在线模式。为了增加可信度，发布页面甚至煞有介事地列出了硬件配置要求和常见故障解决方案。

然而，所谓的下载过程并不像正常游戏安装那样简单。GitHub 页面没有提供下载按钮，反而要求用户以管理员身份打开 Windows 终端或 PowerShell，粘贴指定命令并按下回车键。如果下载迟迟没有启动，页面甚至建议用户在 Windows 安全中心中添加排除项。

IT之家获悉，这正是 ClickFix 骗局惯用的伎俩。

值得注意的是，页面始终没有解释这段代码究竟会执行什么操作，却试图通过一系列说法打消用户的顾虑：声称移植版源代码完全公开，文件经过哈希校验，杀毒软件也没有检测出威胁。

Bitdefender 指出，这套骗局的最终目的很可能是在受害者电脑中植入信息窃取程序。这类程序能够在用户毫不知情的情况下窃取设备数据，并将其传送给攻击者，进而用于身份盗用和金融诈骗。

对于已经运行恶意命令的用户，Bitdefender 建议立即断开设备的网络连接，并进行一次完整的安全扫描。随后，应使用另一台设备修改所有网络账户的密码，并注销所有仍在使用的登录会话。此外，还需要检查账户是否出现未经授权的消费，以及邮箱设置是否遭到擅自修改。