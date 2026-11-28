IT之家 11 月 28 日消息，《GTA 6》发售前，曾有消息称，R 星考虑过将一款《侠盗猎车手》系列新作的故事舞台搬到东京，但最终放弃了这一计划。R 星前高管奥贝 · 维尔梅伊（Obbe Vermeij）当时解释，开发一款以海外为背景的 GTA 游戏存在不小的风险。

当地时间 27 日，外媒 Eurogamer 发布了采访 R 星联合负责人罗布 · 尼尔森（Rob Nelson）的内容。

尼尔森谈到了未来将 GTA 系列带出美国的可能性。他认为，这种情况不太可能发生，不过理由与此前维尔梅伊给出的解释并不相同。“我不知道…… 因为总会有更有意思的地方值得我们考虑，把游戏设定在那里。美国一直在变化，总有新的事物值得我们回应。而且，从玩法角度来说，美国也很符合我们想做的内容。我们并没有认真讨论过把游戏背景设在其他地方。”

然而，据IT之家了解，此前有人问及 GTA 是否会走出美国时，尼尔森曾回答：“永远别把话说死。”

尼尔森还透露，R 星开发每一部 GTA 新作时，最先确定的就是故事发生地和整体背景设定，因为这些是直接影响游戏玩法机制，以及人物塑造和剧情发展方向的因素。

谈到为何选择佛罗里达州作为《GTA 6》的故事舞台时，尼尔森转述了团队的想法：“如果想展现当代美国的某些面貌，佛罗里达州是个再合适不过的地方。这里有各种各样的疯狂景象，也能提供丰富多样的体验。”

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