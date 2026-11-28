IT之家 11 月 28 日消息，博主 @数码闲聊站 今日爆料，华为 Mate 90 系列，实时激活销量已破 100 万。

博主称 Mate 90 系列是今年下半年唯二达成百万激活的国产旗舰机。

IT之家注意到，此前达成该成就的机型为华为 Pura X View 阔直板手机。

在 10 月 1 日举行的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为年度旗舰 —— Mate 90 系列手机正式发布，售价 5999 元起。

11 月 24 日，华为还推出了 Mate 90 Air 手机，主打大屏幕 + 轻薄设计，搭载麒麟 9020 处理器，售价 4999 元起，将于 12 月 4 日 10:08 正式开售。

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华为 Mate 90 系列包含 Mate 90、Mate 90 Pro、Mate 90 Pro Max（含典藏版）和 Mate 90 RS 非凡大师等机型，分别搭载麒麟 9030、麒麟 9035、麒麟 9050、麒麟 9050 Pro 芯片。

Mate 90 标准版采用 6.75 英寸 OLED 屏幕，支持 1-120Hz LTPO 自适应刷新率、1440Hz 高频 PWM 调光与 300Hz 触控采样率，分辨率 2832×1280，覆盖第三代昆仑玻璃，机身尺寸 161.9×75.7×7.95mm、重约 217g，存储为 12GB RAM 搭配 256GB / 512GB / 1TB ROM。

该机后置 5000 万像素超光变摄像头（F1.4-F4.0 光圈，OIS，RYYB）、4000 万像素超广角、5000 万像素超聚光长焦以及第三代红枫原色摄像头，支持 4 倍光学变焦、8 倍光学品质变焦和 100 倍数字变焦。

Mate 90 Pro 屏幕同样为 6.75 英寸、2832×1280 分辨率，但升级为双层 OLED，覆盖第三代昆仑玻璃，重约 222g，提供 12GB / 16GB RAM 与 256GB / 512GB / 1TB ROM 组合。

Mate 90 Pro 后置为 5000 万像素超聚光摄像头（F1.4-F4.0，OIS）、4000 万像素超广角、5000 万像素超聚光微距长焦（F2.1，OIS）与第三代红枫原色摄像头。

Mate 90 Pro Max 配备 6.9 英寸双层 OLED 全彩灵珑屏，分辨率 2848×1320，支持 BT.2020 超广色域与 12000nits 峰值亮度，重约 234g（典藏版约 235g），内置 6800mAh 电池，支持 100W 华为有线超级快充与 50W 无线充电。

Mate 90 Pro Max 后置 5000 万像素超高动态摄像头、4000 万像素超广角、超大底 2 亿长焦（F2.6，OIS，长焦微距）与第三代红枫原色摄像头，并可选配华为睿影 Z10 模块相机（24mm-240mm 焦段、10 倍连续光学变焦、1 英寸大底）。

Mate 90 RS 非凡大师搭载麒麟 9050 Pro 芯片与 6.9 英寸全彩灵珑屏，峰值亮度 12000nits，采用高亮钛玄武机身与玄武昆仑玻璃；后置包含超大底 2 亿长焦与 18EV 超高动态范围主摄，支持天通卫星通信、北斗卫星消息以及首发四卡三待。

价格方面，Mate 90 标准版 5999 元起、Mate 90 Pro 6999 元起、Mate 90 Pro Max 9499 元起、Mate 90 RS 非凡大师 12999 元起。

文中提到的华为 Pura X View 阔直板手机搭载麒麟 9030S 处理器，配备 6.39 英寸 2232×1320 分辨率 OLED 直屏（16:9.5 比例，120Hz 刷新率），内置 7000mAh 硅负极电池，支持 66W 有线与 50W 无线充电，售价 5999 元起；其首周激活销量约 28.2 万，实销均价约 7000 元。

此外，Mate 90 Air 机身厚度仅 6.58mm，刷新华为最薄 Mate 直板机纪录，配备 7 英寸 OLED 屏（分辨率 2760×1320，2160Hz 高频 PWM 调光），内置 6500mAh 电池，存储为 12GB RAM 搭配 256GB / 512GB ROM，国补后 4499 元起，于 11 月 24 日 18:08 开启预约、12 月 4 日正式首销。