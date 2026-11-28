IT之家 11 月 28 日消息，浙江大学发文，11 月 24 日，浙江大学计算机学院与双脑中心脑机接口团队联合多家单位，发布了面向难治性抑郁症精准治疗的侵入式脑机接口系统 —— DeepAxtiv，为全国约 3000 万被难治性抑郁症折磨的患者点亮了希望的曙光。

已开展的临床试验表明，DeepAxtiv 的疗效大幅优于当前国际同行平均水平，标志着我国侵入式脑机接口在重大精神疾病精准治疗赛道实现关键性突破。

据介绍，研究团队自主攻克三大核心技术体系：

全球首创抑郁个性化靶点选择技术 iTarget，能够为每位患者匹配最优治疗靶点，实现刺激干预方案的个性化优化；

推出全球领先的抑郁症状感知技术 iSense，将难以直接观测的抑郁相关脑状态转化为可量化的客观神经生理指标，实现对抑郁症状的实时、精准追踪；

研发出面向自适应调控的参数精准优化技术 iAdapt，构建“正向预测大脑反应、逆向优化刺激参数”的智能决策模式，实现刺激方案随病情变化自适应调整。

IT之家获悉，在这种诊疗方案的支持下，研究团队已经开展了 6 例难治性抑郁症前瞻性临床试验。数据显示，全部 6 例受试均达到临床有效标准，临床应答率 100%，临床缓解率高达 83%，起效窗口仅需 1—8 周。

官方表示，在三大核心技术完成前期临床验证的基础上，DeepAxtiv 系统的两套核心产品已迈入产业转化快车道。目前，产品已顺利通过国家级综合性医疗器械质量监督检验机构的第三方检验，为后续注册临床研究打下了坚实基础。