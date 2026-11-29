IT之家 11 月 29 日消息，据用户反馈，华为 MateBook 鸿蒙电脑已开启 HarmonyOS 7.0.0.130 版本升级，包体大小约 3.94GB。本次更新不但在主题、桌面等常用界面提供更多新颖的视效体验，同时新增置顶最近应用、支持设置打印缩放比例等实用功能。

▲ IT之家图赏：华为 MateBook 14 鸿蒙版实拍

IT之家附华为 MateBook Pro 鸿蒙电脑本次版本更新内容如下：

主题 1.新增毛茸奇旅系列主题，以柔软梦幻的毛茸风格，再现环球景观。

2.支持更多在线主题等换肤内容（设置 > 桌面和个性化 > 更多主题 > 更多在线主题）。 桌面 新增“人像推荐”、“时刻推荐”、“自定义相册照片”桌面卡片，在桌面添加相册卡片后，照片及精彩时刻内容便可以在桌面自动播放（右键点击桌面空白处 > 添加卡片 > 图库 > 选择图库卡片添加至桌面）。 系统 1.最近使用应用支持置顶（点击左下角启动图标或按鸿蒙键 > 最近应用 > 右键点击应用 > 置顶）。

2.外接显示器支持横竖向显示设置，较长内容可纵向显示，一屏尽览（设置 > 显示和亮度 > 选择外接显示器 > 显示方向）。

3.支持设置打印缩放比例，为您提供更便捷打印体验。

4.优化系统占用空间，提升超空间存储技术使用体验。

5.优化三指横滑切换应用手势操作体验。

6.提升整机系统稳定性和性能，为您提供更流畅的操作体验。 全场景 远程 PC 能力提升，本设备可以作为被远程访问的设备，使用搭载 HarmonyOS 6.1 及以上版本的手机、平板、鸿蒙电脑可通过智慧生活应用远程访问本设备（需支持远程 PC 功能且登录同一华为账号，智慧生活应用需更新至 17.0.5.313 及以上）。 显示 1.待机屏保照片墙系列新增灵感木板和时光挂绳两个主题，添加照片后，可体验具有时光沉淀感的待机屏保（设置 > 桌面和个性化 > 待机屏保 > 照片墙 > 灵感木板 / 时光挂绳）。

2.优化待机屏保艺术粒子动效。 隐私安全 未设置锁屏密码场景，为您提供默认恢复密钥，无需保存管理，当需要时，您可以用该密钥便捷进行数据恢复。 人脸识别 优化人脸解锁速度，识别更灵敏，解锁体验更流畅。 系统扩展特性 对系统扩展特性进行同步更新，增强特性功能，提升用户体验。

需要注意的是，华为目前常采用分批的方式进行升级推送，未收到更新的用户需继续等待。