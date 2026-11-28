IT之家 11 月 28 日消息，华为 Mate 90 系列手机已于 11 月 18 日率先开启鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.115 SP11 版本升级，系统包大小约 10.31GB，带来了 AI 快捷栏等功能。

据实测，Mate 90 系列手机的 AI 快捷栏拥有全新交互体验 —— 它会维持 5 个应用图标的宽度，不会缩小。另外，长按 AI 圆环可进入 AI 屏，获取更多服务，例如行业趋势解读、AI 分析、智能记忆助手等。

IT之家注意到，目前华为官方已公开 AI 快捷栏功能详情信息。据介绍，该功能是 HarmonyOS 7.0 及以上版本在桌面底部区域新增的系统级 AI 入口。它位于桌面底部中央，点击能快速进入 AI 屏，按住能直接说话，使用系统快捷 AI 能力。

AI 快捷栏功能使用前置条件如下：

系统版本 HarmonyOS 7.0 及以上 机型 8GB 及以上内存的手机、折叠屏、平板均在支持范围内，按机型分批推送；部分 8GB 机型仍在性能评估中，完成后纳入推送。 其他 打开 AI 快捷栏开关

值得一提的是，8GB 及以上内存的手机、折叠屏、平板均在支持范围内，按机型分批推送；部分 8GB 机型仍在性能评估中，完成后纳入推送。另外，AI 快捷栏可随时开关：用户可以在“设置 > 桌面和个性化＞桌面设置”中随时开启或关闭 AI 快捷栏。OSTA O1 Pro 出厂即支持 AI 快捷栏。

IT之家附 AI 快捷栏推送计划如下：