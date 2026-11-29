IT之家 11 月 29 日消息，早在 Copilot+ PC 出现之前，微软和其合作伙伴就已经在推销可跑本地模型的“AI PC”了，只是那时搭载的神经网络处理器（NPU）性能更弱。到了 Copilot+ PC，微软的说法变成 AI 终于在你的电脑上落了地。戴尔此前也曾承诺带来“突破性的 AI 体验”，但当时这个承诺并没有兑现多少。2026 年 1 月，戴尔甚至表示会把重心放在游戏性能和做工上，因为消费者并不为笔记本的 AI 功能买单。

如今在 Ignite 2026 上，戴尔承认 AI PC 当年可能确实有点操之过急，但它依然认为企业应该买一台。

“几年前，AI PC 在当时可能确实早了一点，但现在你看到这些发布逐一凑到一起，我认为 AI PC 比以往任何时候都更真实，”负责戴尔商用 PC 营销的乔恩 · 西格尔（Jon Siegal）在 Ignite 的一场分会上说。

西格尔没有责怪 Copilot+ PC，也没有点名戴尔的任何合作伙伴。他同样没有说早期用户买错了东西。

IT之家注意到，2025 年 5 月，西格尔曾预言一年之内“我们会迎来一批完全换新的客户”。他特别点出的一个功能是：“能自我修复的 PC 将会改变游戏规则。”

2026 年 5 月的戴尔科技峰会上，西格尔对 theCUBE 说：“一年前还够用的东西，在 AI 时代已经不够用了。”他表示，客户需要“升级到最新的 Copilot+ PC”，才能跑得动 AI 智能体。

在今年的 Ignite 上，西格尔请 IT 采购者“把眼光放到三年、四年、五年之后”。“首先，PC 比以往任何时候都更重要。这里的想法是，你下一次做设备更新时，买入这批 PC 时必须考虑到它们要同时服务于人和智能体并行工作，”他说。

在同一场分会上，微软的斯特凡 · 金内斯特兰德（Stefan Kinnestrand）表示，目前出货的商用 PC 中约有 40% 是 Copilot+ PC。微软看到 Copilot+ PC 每月在本地完成“2 万亿次推理”。

金内斯特兰德还演示了在 PC 上把一项工作交给 Copilot 会发生什么。“在这个例子里，Copilot 会找到、重命名并归档一些文档，还会起草一封回复。但请注意，没有用户的明确批准，什么都不会发出去，”他说。