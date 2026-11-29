IT之家 11 月 29 日消息，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在 X 上回复 FSD v15 用户称，“在屏幕上的实景视图（Reality View）里点一个位置、让车开过去”的能力，会在未来一两周内通过一个小版本更新推出。

这是 FSD v15 上周开始推送以来，最早被确认的新功能之一。

IT之家注意到，FSD v15 的泊车已经比早期版本更好。到达目的地时，实景视图会在屏幕上高亮停车场和路边车位，点选其中一个，就等于告诉 FSD 停在哪里。现在它甚至能把车开进家里的车库。

目前还做不到的是，在 FSD 驾驶过程中指定具体车位。车位由 FSD 自己挑，往往会参考用户过去的偏好，选它认为最合适的那个。不过如果是手动驾驶，进入停车场后空车位上方会出现箭头，点一下箭头就交给自动泊车（Autopark）接手。

“点到即走”（point-to-drive）有可能把同样程度的控制权交给 FSD。有用户提出这个功能是否也会包含更精细的车位选择时，马斯克只回了一句“yeah”。在实景视图里点一个位置，就可能直接指定想要的那个车位，而不用再交给 FSD 去判断。

该功能应该也能支持完成一些更细碎的动作，比如在车位里往前多挪一点，或者在得来速（drive-through）队伍里一点点往前蹭。

特斯拉同时还在做实景视图的更低延迟和其他修复，而 FSD v15 预计会在下个月随“假日更新”进行大范围推送。按一到两周的时间表算，点到即走可能差不多同时到来。特斯拉此前也表示正在让车主可以用 Grok 控制 FSD，这是外界希望能在假日更新里看到的另一个功能。