IT之家 11 月 29 日消息，特斯拉目前已在得克萨斯州注册了超过 1000 辆 Cybercab。根据得州机动车管理局（Texas DMV）的数据，特斯拉做今年的感恩节单日注册了创纪录的 285 辆 Cybercab，使总数达到 1107 辆。

这是 Cybercab 注册量迄今最大的单日增幅，也是特斯拉首次跨过 1000 辆的门槛。

这些数字统计的是特斯拉在得州机动车管理局登记了多少辆 Cybercab，而不是此刻正在载客的数量。不过，它们仍能很好地反映车队扩张的速度。

IT之家注意到，上一次官方给出数字是在 10 月，当时特斯拉称有超过 300 辆 Cybercab 在奥斯汀运营。自那之后，这个数字很可能已经增长了不少。

Cybercab 目前只在奥斯汀和达拉斯运营，特斯拉在后者上线 Cybercab 服务才刚刚过了一周多。

特斯拉已经开始向得州部分选定客户出售 Cybercab，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，随着监管机构放行，Cybercab 的销售将推向全美。首批交付预计在下个月。

马斯克还说过，车主最早可以在 12 月把自己的车接入 Robotaxi 网络。特斯拉更新的应急救援指南里也删掉了“特斯拉拥有每一辆 Robotaxi”的说法，这暗示车主自有的 Cybercab 可能很快就会加入车队。

按这样的注册增速，Cybercab 或许用不了多久就能进入得州更多活跃的 Robotaxi 市场，比如休斯敦、圣安东尼奥和沃思堡。