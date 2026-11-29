IT之家 11 月 29 日消息，当地时间 28 日，据美国 CNBC 报道，为建设支撑 AI 产业快速发展的大型数据中心，美国各地的科技企业纷纷争抢数量有限的电工、管道工等熟练建筑工人。美国建筑商与承包商协会（ABC）估计，2026 年美国建筑行业仅为满足用工需求，就需要净增 34.9 万名工人。

得克萨斯州阿比林市便面临这样的困境。数千名建筑工人涌入当地，参与大型数据中心项目的建设，房车营地和临时住房也随之扩建。与此同时，当地住宅建筑商和承包商却发现，手下的熟练工人纷纷被薪酬高得多的数据中心建设项目挖走。

阿比林住宅建筑商吉恩 · 兰特里普将数据中心建设热潮形容为一把双刃剑：当地迎来了新的商业机会和大量居民，招工却变得越来越难，用工成本也随之上涨。

Meta 投资超过 500 亿美元（现汇率约合 3,335.46 亿元人民币）的 Hyperion 数据中心所在地路易斯安那州里奇兰堂区，就是其中一例。兰特里普说，数据中心让阿比林的经济形势一片大好。为满足大量新居民的住房需求，他的住宅建设业务比以往任何时候都要忙碌。不过，受可雇用工人减少等因素影响，建房成本越来越高，工期也越来越长。

与兰特里普合作的当地高级电工斯科蒂 · 里斯滕透露，由于 AI 数据中心建设项目的薪酬更高，手下不少电工选择跳槽，就连当地从事商业电气工程的公司也留不住工人。“我知道有一家公司一天就走了 42 名工人。如果我还年轻，没有妻儿，大概也会去，因为那里给出的薪酬至少是我能给出的三倍。”

自 2025 年以来，大批熟练工人涌入得克萨斯州，参与 OpenAI、甲骨文和日本软银耗资 5,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3.34 万亿元人民币）的“星际之门”项目等大型数据中心工程。

按照科技巨头的说法，训练和运行强大的基础模型需要建设庞大的数据中心。为了让数据中心园区尽快投入运营，各大科技企业开出高薪，吸引全美各地的建筑工人到偏远乡村地区安家。

除了高薪，科技企业还出资为工人提供在岗培训。

为缓解建筑工人短缺的问题，Meta、谷歌和亚马逊等科技巨头投入数百万美元开展培训，让有意进入建筑行业的人员直接到数据中心工地带薪学习。

美国建筑商与承包商协会正与 Meta 合作，开展耗资 1.15 亿美元（现汇率约合 7.67 亿元人民币）的“美国劳动力学院”项目。按照 Meta 的宣传，项目旨在为全美劳动者开辟一条前所未有的快速就业通道，帮助他们掌握专业技能并长期从事技术工种。

美国建筑商与承包商协会负责健康、安全、环境及劳动力发展的副会长乔尔 · 泰姆斯介绍，Meta 的培训项目迄今吸引了数千名希望进入建筑行业、学到一门手艺并最终到数据中心工作的人。

不过，等到数据中心建成后，阿比林等城镇和大批建筑工人将何去何从，仍是未知数。美国中期选举中，选民以压倒性优势支持各种限制数据中心项目的措施，科技企业今后在美国启动新的数据中心建设项目将更加困难。