IT之家 11 月 29 日消息，据路透社报道，负责 SAT 大学入学考试运营的美国大学理事会表示，黑客侵入了用于新建账号和提交助学金申请的相关系统，这也是近期大型机构接连遭遇网络攻击事件中的最新一起。

据IT之家了解，这家非营利机构同时承办大学先修课程考试，运营一套应用广泛的大学助学金申请服务。其在当地时间周五晚间发布声明称，本次数据泄露事件导致部分用户的基础账号信息暴露，黑客还在部分情况下发起了密码重置操作。

这次攻击瞄准的是美国高等教育体系里一个关键入口。每年有数百万学生使用美国大学理事会的相关服务申请大学、获取学分以及申请助学金。

总部位于纽约的该机构已经暂停新账号注册，作为应对措施。机构称，目前没有证据显示考试分数库和试题内容遭到非法访问。

美国大学理事会发言人马西 · 里奇（Massie Ritsch）表示，调查人员仍在评估本次事件对使用 CSS Profile 助学金申请表用户造成的影响，助学金资料里会包含家庭收入、税务相关的敏感信息。

里奇称，初步调查结果显示，在该机构数百万用户账号里，只有一小部分账号受到影响，泄露信息仅包括姓名、电子邮箱这类基础资料。

全球多家大型机构近期接连遭遇网络攻击，其中包括美国空军主力云计算平台被入侵，以及国际足联遭受网络攻击。各国政府和保险机构都发出提醒，AI 抬高了网络攻击的风险。里奇透露，初步调查显示，入侵美国大学理事会的黑客使用了开源 AI 工具 ARTEX，美国联邦调查局上周刚发出警告，该工具自 8 月起就被用于针对企业和政府机构的网络攻击活动。