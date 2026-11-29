IT之家 11 月 29 日消息，据《商业内幕》今天（29 日）凌晨报道，美国陆军瞄准了一项有望带来可观收益的业务：AI 数据中心。

本月早些时候，美国陆军部宣布，公开招募有意租用陆军土地建设数据中心和发电设施的公共机构、非营利组织及私营机构，通过竞争方式遴选项目方案。

可供长期租赁的土地分布在布拉格堡、拉克尔堡和蓝草陆军仓库等多处军事设施内。

美国陆军倾向于同步建设发电设施和商业数据中心，也接受单独建设发电设施的方案。陆军部明确指出，仅建设数据中心的方案将不予考虑。

今年 3 月，美国陆军曾宣布与两家公司达成有条件协议，计划利用军事基地的土地建设和运营超大规模数据中心。

其中，全球投资公司凯雷获选负责得克萨斯州布利斯堡的项目，由贝莱德和 KKR 旗下管理基金持有的 CyrusOne 则获选负责犹他州达格威试验场的项目。上述信息均由美国陆军披露。

IT之家从报道中获悉，尽管美国政府大力支持 AI 基础设施建设，开发商和科技公司推进此类项目却仍困难重重。支持者认为，建设数据中心有助于带动地方经济、创造就业岗位，并巩固美国在全球 AI 竞争中的领先优势。

然而，许多美国民众对此并不买账，不愿看到动辄规模庞大的数据中心建在自家附近。美国各地接连出现反对建设数据中心的抗议活动，甚至导致部分项目取消。

一些立法者也开始叫停乃至全面禁止数据中心建设。本月早些时候，拥有美国“数据中心走廊”的弗吉尼亚州劳登县宣布，未来一年暂停受理需要通过立法程序审批的数据中心项目申请。