IT之家 11 月 29 日消息，《GTA 6》发售前不久，Rockstar North 开发负责人兼工作室联合负责人罗布 · 尼尔森接受了 Eurogamer 采访，谈到了犯罪侧写系统的设计思路。

外媒 Eurogamer 于 25 日公开的报道中提到，尼尔森表示，R 星确实从《荒野大镖客：救赎 2》的荣誉系统中汲取了灵感。不过，犯罪侧写系统并不评判杰森和露西娅是好人还是坏人，而是评判两人究竟是什么样的罪犯。

据尼尔森回忆，早在 2015 年至 2016 年，工作室大部分人员还在忙于开发《荒野大镖客：救赎 2》时，一支负责《GTA 6》前期规划的小团队便有了这一想法。团队希望丰富 NPC 的行为表现，给予玩家比以往更多的选择，让玩家不必事事诉诸暴力，也能与游戏世界展开互动。

他解释道：“游戏世界依然充满暴力，但你可以拿枪指着别人，威胁对方交出财物，对方也有机会乖乖照做。你没必要为了抢钱就把人活活打死。”

IT之家从报道中获悉，《荒野大镖客：救赎 2》的荣誉系统其实是在开发后期才加入的。尼尔森提到，如果强行安排玩家走完亚瑟 · 摩根的救赎之路，游戏体验并不好。类似的设计理念说起来简单，要实现更复杂的游戏机制，却需要投入大量额外的开发工作。

2018 年《荒野大镖客：救赎 2》发售后，随着工作室大部分人员转入《GTA 6》的开发工作，团队开始尝试将这一理念融入 GTA 系列。

尼尔森说：“我们不仅要考虑剧情和角色，还要思考 GTA 系列接下来应该做些什么，又该朝什么方向发展。我认为，画面越精细，就越会带来一些新的问题。我们希望游戏体验能够随着画面精细度的提高而变得更加丰富，游戏机制自然也要跟上。所以，除了使用暴力、拿枪解决问题，我们很自然地想到了为玩家提供更多与游戏世界互动的方式，因为这样很好玩。”