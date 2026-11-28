IT之家 11 月 28 日消息，当地时间 24 日，据外媒 Game8 报道，Rockstar 表示，《GTA 6》埋藏着大量秘密、彩蛋和隐藏内容，玩家未来数年仍有新东西可以发现。游戏将延续系列一贯的开放世界探索设计，让玩家在四处游历时不断触发意想不到的随机遭遇。

IT之家从报道中获悉，R 星希望玩家能在未来数年持续发掘《GTA 6》中的隐藏内容。雷奥奈达州有些秘密并不会在初次探索时出现，玩家需要再次造访某个地点，或者等到夜晚，甚至要在地图不同区域经历一连串遭遇，才能揭开谜底。

R 星负责探索与环境内容的高级设计总监吉安 · 科恩透露，工作室为游戏世界设计了层层递进的探索内容。“未来数月，玩家都会有新的东西可以发现，希望这种情况能持续数年。”

发现这些秘密，有时并不是找到正确地点就够了。科恩解释道：“有些内容固定出现在某个地点，玩家找到那里并仔细观察就能发现；有些则必须再次造访某个区域，或者等到夜间才会出现。”

还有些内容需要玩家与独特的 NPC 互动，另一些则需要通过观察和操作游戏环境才能发现。科恩进一步介绍：“有些地点只需去一次，就能体验一个完整的故事；有些地点会随着玩家隔几天再次造访而发生变化，逐步展开一段故事；还有些地点，一旦着手调查，就会引出一段横跨多个地点、包含多次遭遇的探索旅程。”

R 星一直擅长通过秘密、彩蛋和隐藏任务引导玩家探索，也经常利用超自然现象和诡异遭遇制造惊悚体验。譬如，《GTA 5》和《荒野大镖客》系列至今仍有秘密被玩家社区不断发现。如果《GTA 6》能够延续甚至超越前作的遭遇设计，玩家恐怕还要花上很长时间，才能真正探索完雷奥奈达州的所有内容。