IT之家 11 月 29 日消息，《GTA 6》出现刷钱漏洞本在预料之中，但此前流传的所谓刷钱办法其实算不上漏洞。那些热门方法大多是反复搜刮固定点位、刷出战利品，更像是游戏机制自带的小特性，并非程序 Bug。

而这次新发现的刷钱方式，明显不属于游戏的正常设计。Reddit 用户迈克尔奥萨姆（MichaelOrSum）最早发现了这个方法，几分钟就能赚到最高 100 万美元。这个办法不需要切换角色或者强制刷新战利品，只要处于第一章或第二章，找到销赃点就能操作；就算到了第三章，也有变通手段。

多数玩家建议找带绞盘的车辆，把 ATM 机拆下来刷，不过也可以沿用之前那个无限刷钱点位。核心是拿到装有赃物的赃物袋。

接下来的步骤听起来很离谱，但实测确实有效。这套新刷钱漏洞的具体操作步骤如下：拾取赃物袋，优先选择装有高价值赃物的袋子，比如连号钞票把角色移开，远离附近车辆，然后蹲下打开武器轮盘，切换到物品栏，丢下赃物袋保持原地不动，转动视角，重新捡起赃物袋不断重复，直到赃物价值不再上涨，上限取决于袋内赃物类型把赃物袋卖给销赃商人，或者放进车里，让搭档拿去出售（第三章即便还没解锁销赃商人，也可以用这个办法）

不知道是什么原因，角色蹲下拾取赃物袋的时候，赃物对应的金额就会翻倍。很明显，这并不是游戏原本该有的机制。

有玩家提到，有时候袋子捡不起来。遇到这种情况，可以切换到另一名角色重复这套刷钱操作；如果还是不行，就得读取存档重来，或者换一个赃物袋。大家反馈，连号钞票单袋上限 32 万美元，相比其他赃物，它更少出现拾取失败的问题。

IT之家注意到，Reddit 用户愤怒海盗 12（angryPirate12）还补充了进阶玩法：把卡出 bug 的赃物袋扛在肩上，坐上偷来的厢式车，去喷漆店登记车辆，就能一次性把车上 10 个储物格全部塞满同等价值的赃物袋。这名玩家称，自己不到 30 分钟就把厢车里的资产堆到了 1000 万美元以上。

需要提醒的是，《GTA 6》主线剧情的核心就是靠任务赚钱，依靠漏洞刷满存款，可能会失去跟着杰森和露西亚一步步作案、看着资金慢慢累积的乐趣。而且游戏推进到后期，钱本身就不再紧缺，能消费的项目也不多，建议大家理性使用这个刷钱漏洞。