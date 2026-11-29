IT之家 11 月 29 日消息，历经两次跳票，《GTA 6》终于于 11 月 19 日发售，R 星此前给出的延期理由是需要多花几个月打磨游戏。R 星游戏玩法动画总监迈克 · 琼斯近日分享的开发细节，让外界得以一窥开发团队究竟在哪些地方下了功夫。

假设露西娅刚完成一场抢劫，一手拎着旅行袋，一手拿着霰弹枪，遇到一扇紧闭的门该怎么办？如果手里拿的是饮料和三明治，又该怎么掏手机、拿其他东西？据琼斯透露，光是解决这类问题，开发团队就花了好几个月。

琼斯在接受 GamesRadar+ 采访时提到，开发团队甚至会琢磨角色手里拿着饮料时该怎么开门。比如，露西娅腾不出手时，可以背过身去，用臀部轻轻顶开门。“光是这个动作就开发了好几个月，但它很重要。”

琼斯随后在 Bluesky 上披露了更多细节。事情起源于《传世不朽》游戏总监萨姆 · 巴洛的一条帖子，他认为能同时携带多个包，是《GTA 6》最值得拿来向其他游戏炫耀的设计。随后有网友认为，R 星把《荒野大镖客：救赎 2》的手持物品系统提升到了一个新的高度。

琼斯回复称，开发团队为每种物品交互都制作了三个版本，分别适用于双手空闲、只有右手空闲和只有左手空闲的情况，部分交互在特定情况下还有对应的蹲姿版本。

琼斯坦言：“做起来简直麻烦透了。”不过，一旦所有交互都能适应角色左右手的不同状态，游戏逻辑也就容易处理多了。

据IT之家了解，露西娅的身高同样给开发团队增加了工作量。巴洛提到，自己觉得露西娅翻越较高铁丝网围栏的动作很有意思，甚至会为了好玩反复翻越。琼斯在回复中解释，由于露西娅个子实在太矮，团队不得不专门为她制作不少翻越障碍物的动作，不过具体有多少种，以及分别适用于哪些障碍物，他并未具体透露。