IT之家 11 月 29 日消息，这个周末 Anthropic 一直在回应外界的指责，有说法称该公司的对话模型 Claude 会刻意干扰特定类型的工作。

Anthropic 传播团队成员埃德温 · 阿布斯（Edwin Arbus）表示：“Claude 并没有经过相关训练来破坏用户的工作。没错，它有时会出错，其他 AI 智能体也可能识别出这些错误，但这不属于蓄意干扰。”

IT之家注意到，相关投诉覆盖了多种使用场景。例如，创业公司创始人彼得罗 · 希拉诺（Pietro Schirano）的领英资料显示他同时承接 Anthropic 的外包项目，他提出：“如果你用 Claude 模型开展 AI 研究，它会在每一个环节想方设法干扰这项工作。”

希拉诺说，当他向 Claude 指出问题时，模型只会回复“这是一个错误”，但不会给出任何解释。他还称自己开发了一个名为 DoNotSabotage 的功能，不再把相关任务交给 Claude 处理。

Reddit 上也有一名用户发帖，笃定 Claude 在设计上就会拒绝协助开发能够“和它自身形成竞争”的项目。

针对希拉诺的发文，阿布斯回应道：“我们不会在服务阶段刻意降低 AI 研究相关回答的质量。Fable 5 版本上线头两天确实出现过这个问题，我们很快就修复了这个失误。”他同时希望对方提供更多细节，并表示希拉诺可以直接联系他，据悉希拉诺已经和他对接沟通。

还有不少帖子罗列了对 Anthropic 和 Claude 的各类不满，其中很多内容和前沿 AI 研究无关。AI 匹配创业公司 Keeper.AI 的创始人兼首席执行官杰克 · 科兹洛斯基（Jake Kozloski）称，Claude“悄悄新增规则，无视我们吸引力模型里用户明确提出的肤色偏好，还刻意干扰我们的智商评估模型”。在科兹洛斯基的帖子传开之后，Bluesky 上有用户评论：“在公开场合说‘Claude 不肯帮我开发数字颅测量工具’，这件事本身就很有戏剧性。”

他还放出了 Claude 和 Slack 交互日志里的更多细节，记录了一段反复对话。日志显示，工程师希望系统支持用户按照期望的族裔、肤色条件进行匹配，但 Claude 多次从中阻挠。科兹洛斯基认为这些日志足以证明，Claude 自行生成了一套伦理规则，并通过内部子智能体落地执行。

虽然部分批评者把 Claude 自身的回复当作确凿证据，但 Cmpnd 创始人德鲁 · 布伦尼格（Drew Breunig）在一篇博客里提出，“向模型提问得到的回答，无法证明任何事实”。

“拿模型玩抓错式的拷问，本身就是徒劳。尤其是在经历了长时间、体验糟糕的对话之后再去质问它，就算模型原本的判断没有问题，它大多时候也会道歉。”布伦尼格说道。

与此同时他也提到，一直有人指责 Anthropic 打造立场偏向主观的对话模型、宣扬末日论观点，如今这家公司已经失去了前沿 AI 从业者群体的信任。他还引用 Anthropic 自己的公开说明：Fable 5.2 版本模型确实采取措施，限制了一部分最有可能加速 AI 发展方向的研究能力。

在一篇面向本次争议的综合回应中，阿布斯表示部分批评依据的是已经过时的 Fable 5 系统提示卡。他承认 Anthropic 确实限制了 Fable 5.2 开展 AI 研究的能力，但强调“这只是能力层面的约束，并不是在后台悄悄破坏用户工作”。

阿布斯解释，用户看到的这类异常表现，很多属于“过度谨慎”：在长时间任务里，Claude 会固守它自己生成的规则。

“这个现象并不局限于机器学习研究场景，没有经过这部分训练改动的模型（包括 Opus 5.5）以及我们内部使用的模型，也会出现同类情况。”他补充说，Anthropic 不会刻意去扰乱用户的工作。