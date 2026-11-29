IT之家 11 月 29 日消息，《GTA Online》推出续作似乎已是大势所趋。与此同时，彭博社记者杰森 · 施赖尔认为，《GTA 6》也有望获得剧情扩展和地图扩展内容。

施赖尔在 YouTube 播客《Pablo Torre Finds Out》中透露，R 星方面称，开发下一款《GTA》不必再耗费 8 年时间。由于大量技术可以沿用，《GTA 7》或许会比玩家预想的更早到来。与此同时，沿用现有技术也可能让《GTA 6》更快迎来新内容。

施赖尔将这种开发思路称为“横向扩展”，即以更快的速度推出更多内容。他认为，与 2001 年《GTA 3》之后的情况颇为相似：《GTA：罪恶都市》在不到一年后便接续推出。虽然短期内再推出一部独立新作不太现实，但 R 星如果打算为《GTA 6》加入大量新内容，倒也不足为奇。

施赖尔的判断也与 R 星联合开发负责人菲尔 · 胡克此前透露的方向一致。胡克在 10 月接受施赖尔采访时曾说：“我们可以在现有基础上继续扩展，更多拓展横向内容，而不是一味向纵向发展……”

按照这一思路，《GTA 6》未来或许会加入杰森和露西娅的新剧情章节与任务，也可能开放雷奥奈达地图中此前无法探索的区域。

不过，R 星如何平衡单人剧情 DLC 与备受期待的多人模式，仍是一个未知数。据IT之家了解，《GTA 5》原本曾计划推出单人剧情扩展内容，但 Xbox One、PS4 和 PC 版的移植工作都需要投入资源，《荒野大镖客：救赎 2》的开发也需要额外人手。

此后，《GTA Online》的发展，或许彻底断送了推出更多单人冒险内容的机会。

《GTA Online》在 2013 年推出之初表现平平，随后却迅速走红，并持续带来稳定收入。考虑到这一模式为 Take-Two 和 R 星创造了丰厚利润，优先发展《GTA 6》的线上内容自然具有很大吸引力。

尽管如此，施赖尔仍设想了另一种可能：剧情扩展与地图扩展同步推出。两类内容可以分别吸引不同的玩家群体，而这些玩家都愿意为新内容付费。