IT之家 11 月 29 日消息，大众 11 月 27 日在埃森车展发布高尔夫 GTI 1976 限量版车型，限量生产 1976 辆，计划 2027 年第一季度在欧洲上市。

据官方公布信息，该车在沃尔夫斯堡生产，每辆车的内饰均带有一块“ONE OF 1976”铭牌。

动力方面，官方介绍称，高尔夫 GTI 1976 的最大输出为 239 kW（325 PS），与高尔夫 GTI Edition 50 相同，比现款高尔夫 GTI Clubsport 高出 18 kW（24 PS），最大扭矩 380 Nm。

IT之家注意到，该车匹配 6 速手动变速箱，是现款 GTI 产品线中唯一提供手动挡的车型。官方称，这是自 2024 年春季现款高尔夫 GTI 发布以来，GTI 首次重新提供手动版本。

外观上，该车在前扰流板增加了一条红色 GTI 线条，并带有“GTI 1976”字样；车顶扰流板与外后视镜内侧加入专属拉花，后视镜外壳为高光黑，“GTI 1976”图案可由外后视镜的照地灯投射至地面。前后车标与后侧窗做了暗化处理，侧裙沿用 Clubsport 的拉花，标配 19 英寸 Queenstown 合金轮毂。车色提供纯白、石榴黑金属漆与龙卷风红三款经典配色。

座舱内，该车采用高尔夫球造型换挡杆，配备全新 GTI 图案的运动座椅、外侧红色安全带与红色加速踏板；多功能方向盘以 ArtVelours 面料包覆，6 点钟位置带 GTI 标识；门槛饰板印有“GTI 1976”字样，仪表台与前门饰板加入碳纤维装饰。

底盘部分，DCC 自适应底盘控制在该车上列为标配，并配备源自 Clubsport 的电子控制前差速锁与渐进式转向，同时提供为纽博格林北环调校的 Special 驾驶模式。

选装的 GTI Performance Package 包含大众 R 部门的轻量化 R-Performance 排气系统（钛合金尾管）、19 英寸 Warmenau 锻造轮毂与重新调校的性能底盘，车身比 Clubsport 底盘低 5mm、比高尔夫基础款低 20mm，前轴加大外倾角，并为 DCC、车辆动态管理、渐进式转向与 ESC 写入专属数据集，还可选装半热熔轮胎。

官方还表示，自 1976 年以来，大众高尔夫 GTI 在全球的累计销量已超过 250 万辆。目前的 GTI 产品线包括 ID. Polo GTI、ID.3 GTI、Golf GTI 与 Golf GTI Clubsport。本届埃森车展上，大众还首发了纯电的 ID. Polo GTI Clubsport Concept，最大输出 270 kW（367 PS），极速 240km/h。