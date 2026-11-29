IT之家 11 月 29 日消息，MiniMax 昨日在公众号平台发文称，公司近期对内部最智能的模型进行逆向工程能力评估，发现它已具备规模化逆向工程的实力。不仅能自主编排多个智能体，对复杂闭源软件进行端到端的功能复刻（其工程规模与自动化程度远超单点人工分析）。面对代码混淆、虚拟化保护（IT之家注：VMP）等深度防护手段，它的分析能力也已超越人类专家水平。

在测试中，MiniMax 选择了一款具有极高工程复杂度的知名二进制分析软件，进行克隆实验。在评估过程中，模型共编写了 200 万行 Rust 代码，完成了对该软件大部分功能的等价重构。实验生成的重写代码不仅实现了目标闭源软件的主要能力，其重编译生成的核心共享库，甚至能与原版程序实现二进制级别的接口兼容。

MiniMax 向模型提供 Ghidra、GDB、测试验证框架、C/C++ 与 Rust 编译器，以及多智能体编排脚手架。模型累计调度 2000 个子智能体会话，生成约 200 万行 Rust 实验代码和 1 万个自动化测试用例。

该模型还重构了模块，支持命令行和 API 调用，并接入实验性图形界面。将核心模块编译为共享库、替换原版程序对应组件后，宿主程序仍能启动、加载二进制文件并完成反编译。MiniMax 称，重构模块输出与原版高度一致，分析速度有所提升，但未公布具体性能数据。

另一项测试包含 100 个高难度虚拟化与混淆样本。模型单次自主还原成功率为 70%；结合验证器反馈进行 8 次采样后，综合还原率提升至 94%。针对采用 VMProtect 3.x 与 Themida 保护的样本组，综合逻辑还原率超过 90%。

此外 MiniMax 表示，面对多层嵌套虚拟化或强反调试机制时，模型的首次成功率会明显下降；实验代码仅覆盖特定核心模块，仍依赖定制工程脚手架，不能等同于独立构建成熟商业软件。

本次测试的代码、编译产物和日志已在记录指标后销毁，公司正考虑在公开版本中限制或移除端到端软件克隆能力，并致力于与软件工业界携手，共同探讨 AI 时代的知识产权保护方案。