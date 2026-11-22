IT之家 11 月 22 日消息，MiniMax 今日宣布，近期，MiniMax 研究团队利用 MiniMax 最新内部模型对现代密码方案开展了系统性的自动化密码分析。

在测试中，模型发掘出了多处此前未知的算法构造缺陷，并将多项原本仅停留在论文理论层面的攻击，推进到了秒级至分钟级的可执行破解。

IT之家获悉，相关进展主要涵盖三个方面：

针对历届 NIST（美国国家标准与技术研究院）国际密码标准化竞赛 ，该内部模型首次实际攻破了多个此前“尚无已知实际攻击”的候选算法；

针对近年发表于国际密码学顶会、顶刊的论文及竞赛优胜方案 ，该内部模型对多个历经同行评审的前沿方案实现了高效的密文伪造或密钥恢复，并刷新了新型分组密码的最高破解轮数纪录；

在求解作为公钥密码体系基石的经典数学困难问题时，该内部模型展现出将“挖掘隐含代数结构”与“系统级工程优化”相结合的能力，在国际公开挑战赛中首次攻克了数十个尚无公开解的高阶挑战实例，相比当前最优的求解算法实现了数百至数万倍的实测加速。

官方特别说明，本次研究聚焦于学术前沿方案、历史竞赛候选设计与公开参数挑战，相关发现不影响现行主流密码标准（如日常使用的 AES、RSA、SHA-256 等）的安全性。

遵循负责任的科学研究与安全披露原则，MiniMax 已提前将分析结果同步给相关方案的作者，并将上述实验中由 MiniMax 内部模型生成的推理轨迹加以整理与验证，以技术报告和代码的形式公开：

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