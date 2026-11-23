IT之家 11 月 23 日消息，Discord 现已在安卓平台开启测试利用 Rust 语言编写的全新“Phoenix”客户端，不过相应版本客户端目前仅对 Discord 内部员工账号开放。对此，开发者 mantikafasi 制作了名为 phoenix-unlock 的社区补丁，解除这一限制，使普通用户也能提前体验该版本客户端。

据介绍，相应补丁主要只是修改客户端对账号权限的判断。虽然安装后可以看到员工设置、开发者工具和版本覆盖选项，但涉及员工权限的功能实际上无法使用，因为 Discord 服务器仍会将用户识别为普通账号。部分本地开发者工具则可以正常运行，包括测试过程中用于监测性能的性能悬浮窗。

从实际 UI 来看，新版 Rust 客户端与现有版本区别不大，整体布局并未有明显变化。这表明 Discord 可能希望在不重新设计界面的情况下，直接替换底层客户端运行架构。用户目前只能通过版本信息区分两个客户端。

日常使用体验方面，新版 Rust 客户端的表现相当不错。在搭载骁龙 870 处理器的小米 10S 上，新客户端的操作响应明显更加迅速。测试期间，内存占用根据当前页面不同，维持在 440MB 至 550MB 之间，短暂峰值约为 690MB，随后又回落至正常水平。

需要提醒的是，此次测试使用的是经过修改的客户端，违反 Discord 服务条款，可能导致用户账号面临封禁风险，因此用户应当审慎尝试，IT之家附项目地址（https://github.com/mantikafasi/phoenix-unlock?utm_source=chatgpt.com）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。