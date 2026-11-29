IT之家 11 月 29 日消息，蚂蚁百灵升级并开源 Ming-Image-0.2-Design（6B）模型，新版提升了复杂构图、光照表现和文字渲染能力，可用于生成电商主图、界面设计稿和空间效果图。

据介绍，上一代图层分解模型 Ming-Image-0.1-Design-Layer（6B）已能将设计图拆成透明图层，本轮升级进一步细化到角色部件，为后续编辑和动效制作提供素材。

Artificial Analysis 的文生图榜单 AA-Image-T2I v2.1 显示，Ming-Image-0.2-Design 位列文生图总榜开放权重模型第一。

据介绍，新版图层分解模型 Layer 分层细化到角色部件，动效师可以按动作需求分别处理素材。以下图为例，Layer 从整图中拆出翅膀、头部、手臂、服装和提灯等部件，再将父级图层细分。

▲ 从完整角色拆出父级图层，再继续拆分细部

▲ 原图、父级图层与 35 个子图层的完整分解结果

本次仅开源图像生成模型 Ming-Image-0.2-Design，新版图层分解模型 Layer 计划于下周发布并开源。IT之家附相关链接：

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