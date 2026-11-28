IT之家 11 月 28 日消息，2026 开源鸿蒙技术大会今日在南京举行。此次大会上，上海海思重点介绍了基于开源鸿蒙构建的统一 OS 平台 —— Hi-OHOS。

官方表示，重构百亿 IoT 终端，需要一套系统原生的能力：

有联接 —— 分布式软总线结合星闪硬总线，兑现设备跨品牌跨品类互联互通；

有计算 ——AI 能力内建于系统框架，轻量终端也具备完整 AI 能力；

有感知 —— 系统级框架统一适配视觉、声学、IMU 等传感器件，感知数据即插即用，无需逐设备重复开发；

有交互 —— 从无屏到小屏再到大屏，分布式协同让交互界面随终端形态弹性伸缩。

而开源鸿蒙原生集成了联接、AI、图形等多项能力，是千行百业轻智能升级的 OS 底座。

据介绍，该平台将星闪联接、端侧 AI、超高清音视频三大生态能力融入开源鸿蒙，通过芯片与操作系统的双向使能构筑核心竞争力，面向智慧家庭、消费电子、汽车电子三大产业场景，助力百亿量级 IoT 终端实现轻智能升级。

星闪“硬总线”与开源鸿蒙分布式“软总线”融合，形成软硬协同的互联互通底座；

端侧 NPU 推理、AI ISP 等能力下沉为系统级框架，让轻量终端原生具备 AI 运行环境；

超高清编解码、菁彩视听等音视频能力适配进系统媒体管线，让高品质视听体验直达终端。

▲ 芯片能力注入 Hi-OHOS 平台能力