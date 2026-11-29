IT之家 11 月 29 日消息，据央视新闻报道，11 月 29 日，记者从酒泉卫星发射中心了解到，目前东风着陆场各项准备工作已经就绪，将于近日迎接张志远、黎家盈、穆罕默德 · 齐尚 · 阿里 3 名航天员乘神舟二十三号载人飞船返回。

这将是东风着陆场首次迎回外籍航天员。

“这次搜救处置工作主要是在暗夜低温条件下开展，需重点做好现场的照明保暖工作。”酒泉卫星发射中心毛永军介绍，着陆现场将采用“空地结合、一体照明”的保障方案，统筹优化点位布局与光源配置，整体照明亮度充足、视野清晰，能够保证暗夜环境下连贯作业。

11 月底，东风着陆场所在地区气温较低。为确保任务顺利实施，着陆场精心组建空中分队、地面分队，两支分队均具备执行搜救任务的专业能力。另外还组建了空中机动搜救分队、敦煌搜救分队，两支应急分队均具备特情条件下的快速应对能力。此外，民兵搜救分队以行政区划为网格明确职责分工，为专业搜救力量提供资源。

“目前，任务指挥所已按计划组织完成了多次搜救分队通信联调匹配训练、空地协同搜救训练和全系统全流程综合演练，确保指挥顺畅、流程合理、处置高效。”毛永军说。

据了解，神舟二十三号载人飞船采用 3 圈快速返回方案，独立飞行约 4.5 小时后进入返回程序，整个返回着陆过程用时约 50 分钟，航天员返回地球之路更加快捷舒适。

据IT之家此前报道，11 月 25 日 08 时 18 分 52 秒 460 毫秒，神舟二十四号载人飞船搭乘长征二号 F 遥二十四运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射升空，巴基斯坦航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里则将成为首位进入中国空间站的外籍航天员。这是中国航天史上第 9 次“太空会师”。

11 月 28 日，神舟二十三号和神舟二十四号航天员进行交接仪式，移交了中国空间站的钥匙。根据任务计划安排，首名外籍航天员穆罕默德 · 齐尚 · 阿里将乘坐神舟二十三号飞船返回，航天员朱杨柱将留轨完成一年期在轨驻留试验，与指令长汤洪波、航天员武毅共同执行神舟二十四号载人飞行任务。