IT之家 11 月 29 日消息，博主 @熊猫很禿然 今日曝光小米 REDMI Turbo 6 Max 手机部分配置，并称其为“第一款 7 英寸偏旗舰配置的手机”。

据其爆料，该机搭载 7 英寸显示屏并匹配 2K 超窄边框，配备天玑 9 系处理器、对称扬声器，内置 11000mAh 大电池。

据另一位博主 @数码闲聊站 此前爆料，某厂子系测试了 4 台 7 英寸大屏 + 万级大电池，包含有 2nm 旗舰机，预计明年上半年都能见到。当时，外界推测该系列机型为小米 REDMI 旗下。

目前在售的旗舰手机中，小米 17 Ultra、华为 Mate 80 Pro Max、苹果 iPhone 17 Pro Max 等均配备 6.9 英寸大屏。结合目前的爆料来看，近期市场有望出现多款大屏新机，喜欢大屏手机的用户可以关注IT之家后续报道。

参考IT之家此前报道，小米 REDMI Turbo 5 系列手机发布于 1 月 29 日，分为标准版和 Max 机型。其中 REDMI Turbo 5 手机搭载天玑 8500-Ultra 处理器，REDMI Turbo 5 Max 手机则首发天玑 9500s 处理器：