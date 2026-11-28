IT之家 11 月 28 日消息，昨日（11 月 27 日），国家广播电视总局第 17 号令与第 18 号令正式施行。两项规定均明确，有线电视与 IPTV 运营服务提供者应坚持直播优先原则，不得播放开机广告。

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据大风新闻今日报道，华商报大风新闻记者走访商场，实测 TCL、卡萨帝、创维、飞利浦、长虹、东芝、海信、华为、小米、三星等 10 个品牌的电视机，通过遥控器或电视机设置的开关按钮尝试，仅小米电视仍存在开机广告。

报道提到，小米客服对此表示，小米电视属于互联网电视（OTT），用户只能向客服申请关闭开机广告，申请提交后，会在 24 小时内协助关闭。

IT之家注：OTT 是指 Over-The-Top，指智能电视或盒子直接通过公共互联网接收流媒体内容，不经过有线或 IPTV 专网。也就是说，智能电视机厂商在自有系统中植入的开机广告或开屏动画，属于电视整机在未进入机顶盒信号前由厂商固件呈现的广告内容，暂无规则约束。

参考IT之家 11 月 27 日报道，这项禁令直接约束的是有线电视与 IPTV 的运营方，即用户通过运营商机顶盒接收电视信号的场景。两类服务中，有线电视实际用户截至 2026 年 6 月末约 2.05 亿户，IPTV 用户则超过 4 亿户。

广电总局披露，截至今年 10 月，全国已有超过 2.84 亿有线电视和 IPTV 用户实现开机看直播、开机无广告，各类收费包压减七成以上。新规将此前“双治理”专项行动中的有效做法固化为部门规章，意味着机顶盒端的开机广告禁令从阶段性整治转入常态化监管。

另据澎湃新闻报道，11 月 27 日、28 日三名网友测试家里小米、海信、海尔品牌电视，开机仍有广告。报道提到，商场海信电视展区在售电视已做到开机无广告。

海信客服表示，新规主要针对有线电视和 IPTV，即大众理解的机顶盒电视，海信电视重视新规按要求做适配，用户通过客服指导可手动关闭开机广告，或者由厂家后台远程关闭。

小米客服表示，他们属于互联网 OTT 电视，客服可根据用户需要协助关闭开机广告，目前没有推出新版本更新开机广告系统的计划。

海信电视客服未正面回答如何适配新规，仅表示可安排专员引导用户操作关闭开机广告。

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