IT之家 11 月 29 日消息，11 月 27 日，长城 H6L 混动版、插混版在 2026 广州车展上市，共推出四款配置，限时换新价 10.59 万元起。

IT之家附价格如下：

混动版 Hi2 电混 Max 版：11.99 万元，限时换新价 10.59 万元；

混动版 Hi2 电混 Ultra 版：13.39 万元，限时换新价 11.99 万元；

插混版 Hi4 210 Air 版：13.59 万元，限时换新价 13.09 万元；

插混版 Hi4 210 Max 版：14.89 万元，限时换新价 14.39 万元。

官方介绍称，该车采用“律动自然美学”设计，提供悠然青、暮云灰、远山灰、冰晶白、幻夜黑五款车色，内饰提供秋褐米、天镜白、探秘黑、峡谷棕四款配色。前脸配备点阵式大灯，车身侧面采用悬浮式车顶设计，车尾采用贯穿式尾灯组。尺寸方面，官方公布混动版长宽高分别为 4800mm、1895mm、1730mm，轴距为 2810mm。

座舱方面，该车配备 15.6 英寸 2.5K 中控屏与 W-HUD 抬头显示，中控屏通过莱茵护眼认证，支持 Apple CarPlay、HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink 三套手车互联方案，并配有 10 扬声器、5.1 声道音响。

座椅支持前后排通风、加热各 3 挡调节，前排提供 8 点气动按摩，主驾 8 向、副驾 4 向电动调节，副驾配有腿托。该车还配有全景天窗与前排双层夹胶隔音玻璃。

动力方面，混动版搭载 Hi2 智能混动架构，采用 2 挡混动设计与 1.5T 混动专用发动机，发动机热效率 41.5%，系统最大功率 182kW，系统最大扭矩 535N・m，零百加速 7s 级，WLTC 综合油耗 4.9L/100km，并配备 1.53kWh 高功率电池，放电倍率 75C。

插混版搭载 Hi4 智能四驱电混系统，由 1.5L 混动专用直喷发动机、前电机与 150kW 后电机组成，系统最大功率 290kW，系统最大扭矩 505N・m，零百加速 5.9s，CLTC 纯电续航 210km，CLTC 馈电油耗 4.25L/100km，WLTC 综合油耗 0.65L/100km，配备磷酸铁锂电池，并支持 5 种驾驶模式。EDC 电控减振器为可选装配置。

安全方面，该车高强度钢占比 84%，车身关键部位钢板强度 1650MPa，配备 6 安全气囊，一体成型侧气帘长度为 2113mm。

辅助驾驶方面，该车搭载 Coffee Pilot3 Lite 辅助驾驶，支持城市 NOA、高速 NOA、泊车辅助 + 遥控泊车、NOA 漫游等功能。

第二十四届广州国际汽车展览会专题