IT之家 11 月 29 日消息，据 Tom's Hardware 报道，ZeroPage Homebrew 主持人詹姆斯 · 厄尔 · 奥布莱恩（James Earl O’Brien）发布的帖文显示，第九届年度雅达利自制游戏奖（Atari Homebrew Awards）今年因人工智能制作的游戏泛滥而宣布取消，该奖项旨在表彰爱好者为经典雅达利（Atari）游戏机和电脑开发的新作。

他表示，大多数开发者都在一定程度上使用了 AI，部分人甚至“每周发布多款游戏”，这使得作品评审与参赛资格认定变得愈发困难。他无意将奖项颁给“大语言模型的产物，而只想颁给亲自编写代码的人类”。

今年二月举办的第八届年度颁奖典礼由雅达利、ZeroPage Homebrew 和 AtariAge 联合主办。雅达利于 2023 年同意收购历史悠久的雅达利粉丝网站及论坛 AtariAge，其创始人阿尔伯特 · 亚鲁索（Albert Yarusso）随后加入雅达利并继续管理该网站。

IT之家注意到，奥布莱恩表示，ZeroPage Homebrew 的直播和游戏报道仍将“照常”进行。一旦行业“步入新常态”，他希望在未来几年重新延续这一传统。